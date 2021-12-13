الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

 أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكجورك، ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان الرئاسة العراقية، أن "الرئيس العراقي برهم صالح استقبل، في قصر بغداد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكجورك والوفد المرافق له".

 وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة .

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله"، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات.

وأكّد "صالح" على الدور المهم والمحوري للعراق في المنطقة، بما يمثله من عنصر استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي وتجاري وتنموي وبما يُحقق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة.

أمن الوفد لقاء الشرق الأوسط بغداد الولايات المتحدة العراق الرئيس مجلس الأمن الرئاسة الأمن القومي الرئيس العراقي أفريقيا الرئيس العراق أفريقي أمريكي رئيس العراق صراعات شمال أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إسرائيل تحظر السفر إلى بريطانيا والدنمارك بسبب تفشى «أوميكرون»

العراق والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار

لبنان تؤكد حرصها على ألا يكون البلد مقرا للإساءة أو التطاول على العرب

السعودية تترأس الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزارى لدول التعاون

رئيسى: أجواء إعلامية كاذبة أثيرت حول تصديرنا بضائع للدول المجاورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية