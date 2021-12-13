منظمة حقوقية تندد بالعنف الجنسى ضد نساء تيجراى بإثيوبيا

نددت منظمة "فيمينيزم إن أنديا" الحقوقية النسوية الهندية بالعنف الجنسي والاغتصاب الممنهج التي تتعرض له النساء في تيجراي وأمهرة وعفر، معتبرة أن العنف ضد المرأة في أوقات النزاع المسلح أمرًا مرعبًا بشكل خاص، مؤكدة على أن العنف الجنسي ضد المرأة وسيلة حرب للتعذيب أو الإيذاء أو السيطرة أو انتزاع المعلومات أو الإهانة أو التهديد أو الترهيب أو العقاب.

وأشارت المنظمة ان صراع تيجراي تسبب في تعطيل تعليمهن وفرص العمل، بصرف النظر عن تعطيل الخدمات وانهيار أنظمة الدعم الاجتماعي مما أدى إلى تأثير سلبي على المرأة الإثيوبية، مشيرة إلى أن العنف الجنسي وسيلة للحكومة الأثيوبية لاضعاف الروح المعنوية للمعارضة.

وتابعت المنظمة: ظل الوضع في شمال إثيوبيا عنيف للغاية منذ أن أعلنت الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار من جانب واحد في 28 يونيو، مما أدى إلى انسحاب قوات الدفاع الإثيوبية وسيطرة جبهة تحرير تيجراي الشعبية على معظم أنحاء الأقليم تيجراي.

ومع اقتراب الحرب الأهلية في إثيوبيا، يستمر الوضع الإنساني في تيجراي والمناطق المجاورة في عفار وأمهرة في التدهور بشكل مثير للقلق، حيث يواجه أكثر من 5.5 مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي ويواجه ما يقرب من 400000 شخص ظروف المجاعة وبالنظر إلى الأحداث الجارية.

في غضون ذلك، تتصاعد التوترات العسكرية، لا سيما في المنطقة الغربية لتيجراي، حيث يصعب إيصال الأدوية الضرورية للمحتاجين في تيجراي.

ونظرًا للتدمير الكبير ونهب الإمدادات أثناء القتال، فإن حوالي نصف مستشفيات الإحالة في المنطقة "تيجراي" فقط تعمل الآن، لا يزال مئات وآلاف الأشخاص، وخاصة النساء والفتيات المراهقات، في حاجة ماسة إلى الصحة والحماية والدعم.

وتقول المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم: "إن وضع النساء والمراهقات في تيجراي والمناطق الحدودية في أمهرة وعفر لا يزال خطيرًا"، وقالت: "نشهد كميات مقلقة من العنف الجنسي ، ولا تحصل آلاف النساء على خدمات الصحة والسلامة التي يحتجن إليها"، كما تعرضت العديد من المؤسسات لأضرار جسيمة في البنية التحتية، بينما نُهبت مؤسسات أخرى للحصول على الإمدادات والمعدات الطبية.

ووفقا للمنظمة الهندية: فإن 38 في المائة فقط من المرافق الصحية نشطة، و29 في المائة فقط لديها قدرة جزئية على توفير الرعاية بعد الاغتصاب ، مما يحد من الوصول إلى الخدمات لأكثر من 3.8 مليون شخص كما يتم تقديم رعاية التوليد الشاملة في حالات الطوارئ في 6 في المائة فقط من المرافق الصحية في جميع أنحاء المنطقة ، مما يشير إلى أن خدمات صحة الأم لا تزال غير كافية بشدة.