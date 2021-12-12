محمد الحارثى رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية وحسين زين نائبًا

أسفرت الانتخابات التى أجريت باجتماعات الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع ‏السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

وعن انتخاب محمد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول العربية.

واختيار محمد العواش الرئيس السابق للاتحاد نائبًا أول لرئيس الاتحاد، كما تم اختيار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائبا ثان لرئيس إتحاد إذاعات الدول العربية.

كما تم اختيار استمرار المهندس عبد الرحيم سليمان فى منصب المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية.

وكان من المقرر فى هذه الدورة أن يتم إجراء انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ورئيس ونائبي رئيس الاتحاد لدورة عامي “‎ 2022‎‏-‏‎”2023 ‎ وتشكيل المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة لدورة عامي “2022 - 2023‏”.

وعقد أمس لقاء بين حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومحمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، وذلك على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية



حيث بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامي من حيث التعاون فى تطوير المحتوى وفى المجال الهندسي وتكنولوجيا الاتصال وفى المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك والتدريب، وأيضا ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعه بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودا إيجابيًا على الجانب المهنى والاقتصادى معا .

وأكد زين على ضرورة التنسيق والتواصل مع الجانب السعودي لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجى الإخباري وإمكانية المشاركة فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث والقضايا الهامة، وأيضا تفعيل التعاون فى الإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية.



كما أكد الحارثي على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين واصفًا العلاقات بالقوية والتاريخية، وأنه من الضروري العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا إعلاميا مثمرا بين الهيئة الوطنية للإعلام المصرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.

وقد تطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.