الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع تحضيرى لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى استعدادًا لـ«قمة الرياض»

اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون بالرياض

عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدورة 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف .

وهنأ الحجرف، السعودية لتوليها رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون، كما قدم الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة من المتابعة والتنسيق وإعداد التقارير تأكيدًا على أهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاد الحجرف بالجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، لدول مجلس التعاون، التي تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزًا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

وأوضح الأمين العام أن وزراء الخارجية عبّروا عن سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون واثقين بأنها ستكون استمرارًا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

وذكر الحجرف أن الاجتماع الوزاري اليوم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد بالرياض بعد غد.

 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي الرياض فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي نايف فلاح مبارك الحجرف السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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