بالتفاصيل.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022

ننشر رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022 حيث يبحث العديد من طلال الشهادة الإعدادية عن الكثير من المعلومات الخاصة بتسجيل الاستمارة الخاصة بامتحانات التيرم الثاني.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التسجيل وهو: https://moe-register.emis.gov.eg

وكشفت وزارة التربية والتعليم ضوابط ومواعيد تسجيل الاستمارة.

استمارة الشهادة الاعدادية 2022

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإليكم خطوات ومواعيد تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

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أكدت الوزارة أنه في البداية يتسجل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا على موقع وزارة التعليم و يسجل الطالب الاستمارة من خلال بياناته الشخصية.

ونبهت الوزارة أنه على الطالب التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، إضافة إلى أنه حال وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب.

وضمن الخطوات التي شددت الوزارة عليها أنه يبدأ التسجيل من خلال الموقع الالكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من اليوم يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 ويستمر حتي غدا الاثنين.

وقالت الوزارة إنه من الضرورة قيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب ولا بدّ من استخدام صورة الطالب الشخصية في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية، إضافة إلى قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني بالاستمارة.

اختتمت الوزارة أنه في الضوابط تسلم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة وسيتم الانتهاء من اتاحة التسجيل على الموقع بنهاية الاثنين 20 ديسمبر.