الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتفاصيل.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ننشر رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022 حيث يبحث العديد من طلال الشهادة الإعدادية عن الكثير من المعلومات الخاصة بتسجيل الاستمارة الخاصة بامتحانات التيرم الثاني.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التسجيل وهو: https://moe-register.emis.gov.eg 

وكشفت وزارة التربية والتعليم ضوابط ومواعيد تسجيل الاستمارة.

استمارة الشهادة الاعدادية 2022

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإليكم خطوات ومواعيد تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

◘ قد يهمك أيضًا:

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

أكدت الوزارة أنه في البداية يتسجل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا على موقع وزارة التعليم و يسجل الطالب الاستمارة من خلال بياناته الشخصية.

ونبهت الوزارة أنه على الطالب التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، إضافة إلى أنه حال وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب.

وضمن الخطوات التي شددت الوزارة عليها أنه يبدأ التسجيل من خلال الموقع الالكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من اليوم  يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 ويستمر حتي غدا الاثنين.

وقالت الوزارة إنه من الضرورة قيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها  وخاصة الصورة الشخصية للطالب ولا بدّ من استخدام صورة الطالب الشخصية في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية، إضافة إلى قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني بالاستمارة.

اختتمت الوزارة أنه في الضوابط تسلم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة وسيتم الانتهاء من اتاحة التسجيل على الموقع بنهاية الاثنين 20 ديسمبر.

وزارة التعليم الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم الموقع الإلكترونى قاعدة البيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis gov eg الدكتور طارق شوق استمارة الشهادة الاعدادية 2022 إستمارة الشهادة الإعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«التجارة الرائجة».. من يحكم فوضى التقارير الطبية المزيفة؟

«قيدوا أنفسهم بالمواسير».. كيف نجا سكان كنتاكي الأمريكية من الأعاصير؟

شغال.. رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر 2022|كيفية التسجيل للحصول على اللقاح

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتسبب فى وفاة أربعة بحادث تصادم الشيخ زايد

رئيس الوزراء اللبنانى يوجه بالتحقيق الفورى فى مذكرة الخارجية البحرينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية