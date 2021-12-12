الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بـ500 جنيه.. «ويجز» يستعد لإحياء حفل ليلة رأس السنة

ويجز
ويجز

يستعد مطرب الراب ويجز لاحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر الجاري، داخل حديقة فاميلي بارك بالتجمع الأول ليحتفل مع جمهوره بليلة رأس السنة الميلادية.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين الأولى بمبلغ 500 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيهًا مصريًا ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساءًا، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

ومن المقرر أن يقدم "ويجز" في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها".

آخر أعمال ويجز الغنائية

وطرح مطرب الراب الشهير «ويجز» وفريق «ديسكو مصر» أحدث أعمالهما الغنائية والتي تحمل اسم «كيفي كده»، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب.

 وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من «ويجز» وفريق «ديسكو مصر»، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول، وذلك منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي 20 أكتوبر.

 

كلمات أغنية «كيفى كده»

باجي وف إيدي الرضعة 

عشان أغدي النونه

في الحرب دي انا على وضعي 

مجيتش راجي ف هدنة 

بتهلفطوا بتقولوا ايه يعني 

يارتها جابت جملة مفيدة 

بتلك اكنك معفي 

اكن الضربة بتاعت بعيدة 

عامل ليه فزلوكة 

مابل راب بفلو الشكشوكة

اجيب اوتو جن واسيب سكسوكة

واعامل الدنيا كما تقول سوكا

كيفي كده كيفي هنا 

واللي اقوله هنمشيه 

كيفي كده كيفي هنا 

زميلي موقعي ده مفيش جمبيه 

 

كما طرح مطرب الراب الشهير "ويجز" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عفاريت الأسفلت" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

كلمات أغنية «عفاريت الأسفلت»

بابا جيها ف اي جيها يجيها

عيال أمرجحها أجيبها أوديها

ضارب دشداشة أجيب العيد فيها

عيال أمرجحها أجيبها أوديها

حقودي بس مش داري إنها مجتش بسهولة

أبقاقكم مفشو أمخاخكم مقفولة

أما إحنا ف الشغل اللي انطقها مفعولة

متجبش سيرهم ده بيحضروا

عفاريت الأسفلت اللي بتكدروا

بعدكم رووس مش بتفكروا

إن طلع من جنبي بزفروا

يا بنات عيرة كلكتوا الغيرة.

 

حفل ويجز فى مركز المنارة

وأحيا مطرب الراب «ويجز» حفل غنائي ضخم، يوم 29 أكتوبر الماضي على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

حفل مطرب الراب الشهير ويجز حفل مطرب الراب ويجز مطرب الراب الشهير ويجز مطرب الراب ويجز ويجز

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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