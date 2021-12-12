بعد لقطة شيرين.. القصة الكاملة لأزمة يوسف دندش وزوجته هانيا فقيه

تصدر منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش محركات البحث جوجل عقب ظهوره مع المطربة شيرين.

تداول رواد منصات التواصل صورة ليوسف وشيرين من حفل الإمارات بعد انفصال الأخيرة عن زوجها حسام حبيب وقامت بقص شعرها بالكامل بسبب مرورها بحالة نفسية صعبة نتيجة أزمة طلاقها.

أزمة دندش مع زوجته

يوسف دندش دخل في خط الأزمة هو الآخر عقب تداول الصور على منصات التواصل لتظهر زوجته هانيا فقيه التي كشفت عن كثير من الأمور في علاقتها بزوجها الذي وصفته بالمُنافق؛ لأنه يدعم شيرين في أزمتها مع طليقها المعنّف بينما هو معنف هو الآخر.

وقالت هانيا، في تصريحات صحفية إن زوجها يوسف سيُصبح قريبًا طليقها، مؤكدة أنه يعنفها ويضربها وحاول أكثر من مرة قتلها وخنقها داخل الحمام، لافتة إلى أن زوجها يمنعها من رؤية أولادها، لذلك هى الآن اتجهت إلى القانون حتي تحصل على حقها في رؤية أولادها.

أضافت فقيه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك :"الصورة التي يرسلها لي الجميع ويستغربون هذا زوجي يوسف دندش.. وقريبًا سوف يصبح طليقي واستغرب من صورته مع شيرين ودعمه لها في أزمتها رغم أنه زوج يعنف زوجته ويضربها ويحرمها من أولادها ".

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