الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد لقطة شيرين.. القصة الكاملة لأزمة يوسف دندش وزوجته هانيا فقيه

شيرين ودندش
شيرين ودندش

تصدر منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش محركات البحث جوجل عقب ظهوره مع المطربة شيرين.

تداول رواد منصات التواصل صورة ليوسف وشيرين من حفل الإمارات بعد انفصال الأخيرة عن زوجها حسام حبيب وقامت بقص شعرها بالكامل بسبب مرورها بحالة نفسية صعبة نتيجة أزمة طلاقها.

أزمة دندش مع زوجته

يوسف دندش دخل في خط الأزمة هو الآخر عقب تداول الصور على منصات التواصل لتظهر زوجته هانيا فقيه التي كشفت عن كثير من الأمور في علاقتها بزوجها الذي وصفته بالمُنافق؛ لأنه يدعم شيرين في أزمتها مع طليقها المعنّف بينما هو معنف هو الآخر.

وقالت هانيا، في تصريحات صحفية إن زوجها يوسف سيُصبح قريبًا طليقها، مؤكدة أنه يعنفها ويضربها وحاول أكثر من مرة قتلها وخنقها داخل الحمام، لافتة إلى أن زوجها يمنعها من رؤية أولادها، لذلك هى الآن اتجهت إلى القانون حتي تحصل على حقها في رؤية أولادها. 

أضافت فقيه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك :"الصورة التي يرسلها لي الجميع ويستغربون هذا زوجي يوسف دندش.. وقريبًا سوف يصبح طليقي واستغرب من صورته مع شيرين ودعمه لها في أزمتها رغم أنه زوج يعنف زوجته ويضربها ويحرمها من أولادها ".

قد يهمك أيضا:

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

الشؤون الإسلامية السعودية: عناية الرئيس السيسي بأهل القرآن أكبر دعم لنا

الحكم في تظلم إسراء عبد الفتاح على منعها من السفر 9 يناير

شيرين عبدالوهاب الإمارات السوشيال ميديا حفلات المطربة شيرين عبد الوهاب سوشيال ميديا مطربة الغناء أزمة يوسف دندش يوسف دندش

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«التجارة الرائجة».. من يحكم فوضى التقارير الطبية المزيفة؟

«قيدوا أنفسهم بالمواسير».. كيف نجا سكان كنتاكي الأمريكية من الأعاصير؟

شغال.. رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر 2022|كيفية التسجيل للحصول على اللقاح

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتسبب فى وفاة أربعة بحادث تصادم الشيخ زايد

رئيس الوزراء اللبنانى يوجه بالتحقيق الفورى فى مذكرة الخارجية البحرينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية