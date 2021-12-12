الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في تظلم إسراء عبد الفتاح على منعها من السفر 9 يناير

إسراء عبد الفتاح
إسراء عبد الفتاح

حجزت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، نظر التظلمات المقدمة من إسراء عبدالفتاح على أوامر منعها من السفر، والصادرة من قضاة التحقيق والنيابة العامة في قضايا متهمين فيها،إلى جلسة ٩ يناير للحكم.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة ألغى في 5 ديسمبر 2020 قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة 6 أبريل، من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولي التحقيق فيها، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيان أهلي.

سبق أن حاكمت إسراء عبد الفتاح في مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون في تحقيق أهدافها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة إلى إسراء عبدالفتاح، فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى.

وأضافت التحقيقات قيامها بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

الدائرة التاسعة جنايات القاهرة التظلمات حكم قضاة التحقيق منعها من السفر

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