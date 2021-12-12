الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع سيارة نقل انقلبت أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

انقلبت سيارة نقل، منذ قليل، أعلى نزلة القومية العربية على الطريق الدائري، بسبب اختلال عجلة القيادة، في محافظة الجيزة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة نقل أعلى الطريق أمام نادي بشتيل، وتبين من الفحص أنه خلال مرور سيارة نقل تحمل رقم «4326 ق ط س» بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها وتسببت في شلل مروري.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمرور مدعومين بأوناش إغاثة، وتم رفع السيارة وفتح الطريق أمام حركة السيارات مجددًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وفتح الطريق أمام السيارات.

طرق القيادة الأمنة الإجراءات القانونية عجلة القيادة اختلال محافظة الجيزة

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