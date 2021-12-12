الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الهيئة الإنجيلية تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين

القس اندريه زكي
القس اندريه زكي

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع وزارة التضامن ومكتب الأمم المتحدة للتطوع بمصر، أمس السبت، في الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين، تحت شعار "نتطوع من أجل مستقبلنا المشترك".  

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "يشارك في أنشطة الهيئة الإنجيلية قرابة 5 آلاف متطوع ومتطوعة من المشاركين في تنفيذ مشروعاتنا وأنشطتنا التنموية في محافظات العمل المختلفة، يأتي ذلك إيمانًا من الهيئة الإنجيلية بقيمة التطوع وعمل المتطوعين، وهو أمر حيوي جدًّا في تنفيذ البرامج التنموية الميدانية".

أضافت صاروفيم: "قدمت الهيئة الإنجيلية في احتفالية اليوم مع عدد من متطوِّعيها مجموعةً مهمة من الأنشطة التفاعليَّة، منها تعليم لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة من الصم والبكم كلغة مهمة للتواصل، وكان هذا النشاط متفردًا ويفتح نافذةَ الأشخاص العاديين للدخول إلى عالم ذوي الإعاقة والتواصل معهم، وكذلك قدمت إحدى المتطوعات كيفية صناعة التماثيل وقطع الديكور من البورسلين، وكيف يمكن للسيدات أن تتقنَّ الحِرَف التي تزيد من الدخل وتحسِّن مستوى المعيشة، كما تم عرض بعض مواد وكتيبات التوعية من خلال المعرض الخاص بالهيئة، والتي تم إنتاجها في إطار أنشطتها المختلفة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار كورونا، بجانب توزيع كتيبات التوعية بفيروس كورونا وكتيبات تلوين للتوعية للأطفال وقصص هادفة للأطفال وكتيبات هامة في مجال الزراعة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف نشر المعرفة وتبادل الخبرات في المجالات التنموية".

تحرص الكنيسة الانجيلية، برئاسة الدكتور القس اندريه زكي على المشاركة دائما في الأنشطة والخدمات المجتمعية التي تسعى الى تنمية المجتمع المصري ، وذلك من خلال المشاركة في مبادرات اجتماعية أو تدشينها.

الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة للتطوع بمص مارجريت صاروفيم الهيئة الأنجيلية عدد من متطو عيها م المتطوعات فيروس كورونا

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