«الأوقاف» أمام دينية النواب: تسليم 1800 وحدة سكنية بمشروع العاشر من رمضان

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشكلات الموجود بعمارات الأوقاف بالحي 12 بمدينة العاشر من رمضان، والتي أعلن عنها رسميًا للعام 2019.

وقال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، إن العمارات محل طلب الإحاطة، يبلغ عددها 147 عمارة مقسمة إلى 4 مجموعات، لم يكن هناك أي مرافق لتلك الأرض وفور الانتهاء من تنفيذ المشروع قمنا بالتسلم الابتدائي لها من المقاولين وتم إدخال المرافق لها.

وأوضح، أنه تم تسليم 1800 وحدة سكنية من إجمالي 2484 وحدة، ولم تتلق الهيئة أي شكاوى من المتسلمين، وجارِ تسليم باقي الوحدات، مؤكدًا أن الهيئة ألزمت المقاولين في العقد المبرم مهم بضرورة تلافي أي مشكلات يشتكي منها الشباب.

تسريب مائي من بعض العمارات

ومن جانبه، قال النائب نبيل عسكر مقدم طلب الإحاطة، إن هناك مشكلات تتعلق بوجود تسريب مائي من بعض العمارات، وعدم وجود إنارة بين العمارات مطالبًا الهيئة بالعمل على حل تلك المشكلات التي يعاني منها الشباب قاطني تلك الوحدات السكنية.

بينما علّق المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف على ما طرحه النائب نبيل عسكر، مؤكدًا أنه سيتم استكمال أعمال الإنارة خلال أسبوع، حيث تم تشكيل لجنة للانتهاء من عملية استكمال كل المرافق، والانتهاء من تسليم الوحدات المتبقية في أقرب وقت.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن الهيئة لا تقوم بإنشاء إسكان استثماري، ولكنها تنشئ وحدات سكنية اقتصادية، لافتا إلى أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، ويتم بموجبه تنفيذ الوحدات السكنية بمساحة 63 مترًا.

تلافي الملاحظات

وفي ذات السياق، قال أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن كل الملاحظات التي جاءت في طلب الإحاطة سيتم تلافيها، خصوصًا أنها لا تمس السلامة الإنشائية، قائلا: "العقارات سليمة وسنعمل على تلافي الملاحظات وذلك هو حق الناس".

فيما قال المهندس سيد محروس مستشار وزير الأوقاف، إن الهيئة تعتمد في إرساء مناقصات البناء على قانون المناقصات والمزايدات، ونقوم بعمل مقايسة تقديرية بين الشركات ونختار أفضل الأعمال وأقل الأسعار.