بشرى للتقديم.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2022

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. يستمر بحث الكثير من الشباب والمواطنين الذين تقدموا لحجز الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي، وذلك حرصا من الحكومة المصرية على توفير الوحدات السكنية لعدد من المواطنين، وخاصة الشباب والأسر التي تكون محدودة الدخل، من خلال أقساط سنوية تكون على مدد طويلة، تسهيلا عليهم، من ضمن الإعلانات المتتالية، بجميع مدن الجمهورية ومنها مدينة أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان ومدينة العبور، بالإضافة إلى توفير الاستعلام عن الوحدات السكنية، عبر الموقع الالكتروني الرسمي.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

يقدم "صندوق التمويل العقاري" بوزارة الإسكان، عدد من الفرص لكي يحصلوا على شقق سكنية، بمشروعات الإسكان الإجتماعي في مختلف المحافظات، وتحديد الطريقة للاستعلام عن الشقق بالرقم القومي.

كما أعلن "صندوق التمويل العقاري" بوزارة الإسكان المصرية، بعد زيادة معدلات البحث من خلال شبكة الإنترنت، عن الخطوات الكاملة للاستعلام عن الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي المصرية، التى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك ضمن "مبادرة التمويل العقارى"، خلال فترة سداد تصل ل ٣٠ سنة.

طريقة الاستعلام عن الوحدات للإسكان الإجتماعي من خلال الرقم القومي

قدم "صندوق التمويل العقاري"، خطوات الاستعلام وخطوات الحجز لجميع وحدات الإسكان الإجتماعي من خلال الرقم القومي، لجميع المتقدمين، وأيضا معرفة موقف وحداتهم السكنية، من خلال رابط استعلام وحدات الإسكان الإجتماعي عبر الرقم القومي.

أعلن "صندوق التمويل العقاري"، عن رابط الاستعلام عن وحدة الإسكان الإجتماعي، من خلال الخطوات الآتية:

- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب"صندوق الإسكان الإجتماعي" عبر الرابط الاتي:

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

- قم باختيار أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية وذلك ضمن الإعلان.

- قم بإدخال الرقم القومي الذي يتكون من ١٤ رقمًا.

- قم بالنقر على اضغط تسجيل الدخول لتظهر نتيجة حجز الوحدة السكنية للمتقدمين.

- قم بمعرفة مدى انطباق الشروط على المتقدم لحجز شقة ضمن الإعلان الخامس عشر الإسكان الإجتماعي.

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