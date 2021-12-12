إنقاذ فتاة مجهولة الهوية بحلوان ونقلها لدار رعاية

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود فتاة مجهولة الهوية تعيش في أحد الشوارع بمنطقة حلوان، تتنقل من مكان لآخر لمدة تزيد على سنتين تعاني من اضطرابات نفسية حادة وعدم ثقة ورعب من كل الناس.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه على الفور تحرك الفريق التابع للمؤسسة سريعا، وتبين أن وضعها الصحي والنفسي سيء جدًا، وتعاني من آثار جروح متفرقة بالجسد وصعوبة في الكلام، تتعرض للأذى النفسي والجسدي بالشارع، تم نقلها للدار بواسطة أهل الخير لتلقى الرعاية كاملة لحين التعرف على هويتها وجار التعامل معها.

وقال محمود وحيد، مدير مؤسسة "معانا" إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة معانا أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: الدار أنشئت من أجلهم، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.