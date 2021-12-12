«قلب مالح».. أولى روايات رشا عزب عن دار الكتب خان للنشر

يصدر قريبًا عن الكتب خان للنشر بالقاهرة، رواية "قلب مالح" للكاتبة والصحفية رشا عزب في أولى أعمالها الروائية، وبتصميم غلاف للفنانة دعاء العدل.

وجاء في تصدير الرواية:

"في لوحات سردية مفعمة بالحياة، تتبع رواية "قلب مالح" شخصياتها الفريدة، وتكشف لنا ما حدث لهم بعد ما شاركوا في لحظة 25 يناير الاستثنائية؛ تتبعهم في حياتهم في القاهرة والإسكندرية وإيطاليا وغيرها من البلدان، بعد أن فارقتهم اللحظة وفارقهم بريقها".

تقتنص "رشا عزب" وجوه أبطال روايتها من المدن والشارع والفنادق العتيقة وشواطئ الغربة لتضع أمامنا مرايا قد نرى فيها ملامحنا، أسئلتنا، هواجسنا، قوتنا وضعفنا.

لغة الرواية مقتصدة، ورغم ذلك تحمل حسًا شجيًا يهيمن على السرد، ترسم بها –الكاتبة- صورًا حية للأماكن والشخصيات، وتظهر منطقة وسط البلد في القاهرة بكل صخبها حيث ماتزال الشخصيات تعيش ذكريات المظاهرات والغناء والثورة ورائحة الحرية، وتظهر كذلك الإسكندرية والمعمورة ولوران وغيرها، حيث تحاول الشخصيات المقاومة، لكنها غالبًا ما تصطدم بواقع قاتم، فتبدو هائمة هاربة كأشباح في أمكنة لم تعد تخصهم.

"قلب مالح" رواية عن جيل كامل، جيل ثورة 25 يناير 2011، بقدر ما تحمل من أسى، لكنها أيضًا تنتصر للمقاومة والأمل.

من هي رشا عزب؟

أما عن رشا عزب فهي صحفية وكاتبة مصرية ولدت في القاهرة 1982.

حاصلة على بكالوريوس الإعلام التربوي من جامعة القاهرة.

أسست مهرجان مسرح الهواة عام 2000، كما حررت كتاب "مسرح الهواة" عن فرق المسارح في مصر.

عملت صحفية في العديد من الصحف ومواقع ومنصات إلكترونية، وباحثة في عدة أفلام تسجيلية مثل "يوم أكلت السمكة" و"خد عينيا".

حررت نصوص الكتاب المصور "سينما كايرو" الصادر عن دار نشر "زيتونة" وكتبت سيناريو الفيلم الطويل "حمام سخن".

قلب مالح روايتها الأولى.