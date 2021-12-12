الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 19 تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزين في المنيا

إزالة تعديات بمركزين
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا

نجحت الوحدات المحلية بمركزي دير مواس وملوي جنوب محافظة المنيا، في إزالة 19 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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إزالة تعديات بمركزين بالمنيا

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي أن الوحدة المحلية لمركز ملوي، واصلت تنفيذ أعمال الموجه 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة ومصارف الري والموارد المائية، حيث تم إزالة 15 حالة تعديات على أملاك الري بمساحة 650 متر مربع، بقرية تونا الجبل التابعة للمركز.

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إزالة تعديات بمركزين بالمنيا

وأشار رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات، تأتي في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات وتنفيذ احكام القانون حيال المخالفين، والقضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الدولة.

وأضاف عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة دير مواس أن أزالت الوحدة المحلية لمركز دير مواس المنيا، أزالت 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، بقرية بني سالم التابعة للمركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

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إزالة تعديات بمركزين بالمنيا

وأكد رئيس المركز والمدينة أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة ، لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المخالفين مشيرا إلى استمرار الوحدة المحلية في التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف العشوائي وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات.

إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات بمركزين بالمنيا
المنيا إزالة تعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مركزي ديرمواس وملوي عامر طه آدم اللواء أحمد السايس

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إزالة 19 تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزين في المنيا

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