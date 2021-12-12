قضية «الآثار الكبرى».. إحالة حسن راتب و«نائب الجن» للمحاكمة

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن»، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

كان قد جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت "علاء حسانين" لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى".

وكانت النيابة قد قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.