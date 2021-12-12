الأنبا باخوم يحتفل بذكرى تأسيس رهبنة القبطيات في مصر الجديدة

احتفل ظهر اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيس رهبنة يسوع ومريم القبطيات، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، وذلك بكنيسة مدرسة نوتتردام ديزابوتر بمصر الجديدة.

شارك في القداس والاحتفال الأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات بمصر، والأخوات الراهبات، أعضاء الرهبنة.

وألقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكلمة الروحية، انطلاقًا من زيارة القديسة العذراء مريم إلى نسيبتها القديسة أليصابات.

كما حث الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيةن الأخوات الراهبات على ضرورة الإصغاء والتمييز لصوت الله، حتى يتعرفن على رسالتهن، كما نقل لهن سلام وبركة وتهنئة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك. واختتم نيافة الأنبا باخوم القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية.