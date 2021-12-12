الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة السلام

حادث
حادث

أُصيب 3 أشخاص، إثر تصادم ميكروباصين وسيارة ملاكي في مدينة السلام، وانتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمدينة السلام، وعلى الفور، تم الانتقال لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبيَّن بالفحص إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات، ونقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

حادث تصادم ميكروباص سيارة إسعاف إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات إسعاف عمليات المرور بالقاهرة

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