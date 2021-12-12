إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة السلام

أُصيب 3 أشخاص، إثر تصادم ميكروباصين وسيارة ملاكي في مدينة السلام، وانتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمدينة السلام، وعلى الفور، تم الانتقال لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبيَّن بالفحص إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات، ونقلتهم سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.