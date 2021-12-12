إحالة لص إلى محكمة الجنايات لدفع شاب من قطار بعد محاولته سرقته بالغربية

قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عمرو. ح" للمحكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد قيامه بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعي، من قطار المنصورة - طنطا بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى "أمجد. ا. ا"، قرب قرية محلة خلف، بدائرة المركز.

وباشرت القيادات الأمنية دورها، وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، حيث تبين من التحريات الأمنية أن الشاب الضحية مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.

وتبيَّن أن المجنى عليه كان يستقل قطار المنصورة القادم من محافظة الدقهلية، هو وشقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة، وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية، سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه، وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى بتر يد الشاب الضحية وقدمه، ثم وفاته لاحقًا.

وتم مناظرة الجثة حيث تبيَّن أن المجني عليه أصيب بيتر يده وقدمه، ما أدى لوفاته، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبدالفتاح رئيس، فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى ورجال المباحث الجنائية بالمديرية وضباط مباحث مركز سمنود، ونجح فريق البحث في تحديد هوية المتهم وتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.