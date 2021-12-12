الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب طلبات «الدليفرى».. إحالة الصيدلى المتهم بقتل مهندس بالساحل للجنايات

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بشبرا إحالة الصيدلي المتهم بقتل مهندس بالساحل إلى محكمة جنايات القاهرة.

يذكر أن مهندسا لقي مصرعه بسبب خلافات نشبت بينه وبين جاره، بسبب طلبات الدليفري المتأخرة وإزعاج المجني عليه، دامت تلك الخلافات 7 سنوات، وفي نهاية المطاف هجم المتهم على مسكنه، وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى سقط جثة هامدة.

 وكان قسم شبرا قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل شخص على يد أحد جيرانه بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة الشاب غارقا في دمائه بمسكنه الكائن بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة وزوجته وضبط أشقاء زوجته، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الساحل طعنات متفرقة بالجسد منطقة الساحل محكمة الجنايات

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