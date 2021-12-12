المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لحيازته بانجو بالشرقية

قضت قبل قليل محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بمسجد بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة من مخدر البانجو بقصد الاتجار.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى طلبة، وحسين عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير.

وتعود أحداث القضية رقم 6679 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة صان الحجر، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث صان الحجر من القبض على "إبراهيم م ع ال" عامل لحيازته كمية من المواد المخدر مخدر البانجو وسلاح ناري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.