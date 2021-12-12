الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لحيازته بانجو بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت قبل قليل محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بمسجد بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة من مخدر البانجو بقصد الاتجار.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى طلبة، وحسين عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير.

وتعود أحداث القضية رقم 6679 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة صان الحجر، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث صان الحجر من القبض على "إبراهيم م ع ال" عامل لحيازته كمية من المواد المخدر مخدر البانجو وسلاح ناري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

مدير أمن الشرقية محكمة جنايات الزقازيق امن الشرقية المباحث الجنائية صان الحجر المشدد 5 سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

قضية «الآثار الكبرى».. إحالة حسن راتب و«نائب الجن» للمحاكمة

مصادر تكشف آخر التفاصيل بشأن تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

نقابة الصيادلة: حكم نهائى بإغلاق تطبيق «صحتك» لبيع الأدوية

مجلس النواب يوافق على تعديلات إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية