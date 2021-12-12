سائق يقتل عامل نظافة بـ«صندوق القمامة»: «ماكنش قصدى»

لقي عامل نظافة مصرعه إثر سقوط صندوق قمامة عليه، اليوم الأحد، بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس، وذلك دون انتباه السائق لوجوده فضغط على الصندوق بواسطة رافعة الكبس.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عمال مجلس مدينة أبو النمرس، يفيد بوفاة عامل نظافة يبلغ من العمر 46 عاماً، إثر كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تبين أن العامل كان يضع القمامة داخل صندوق سيارة القمامة فقام «السائق، 37 عاما» دون الانتباه لتواجده بالصندوق بالضغط على رافعة الكبس بالصندوق، وهو ما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبو النمرس لمكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ المقدم من قبل عمال مجلس المدينة، تم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى.

وأظهرت معاينة القوة الأمنية بقسم شرطة أبو النمرس، أن جثمان المتوفي به كسور وكدمات متفرقة بالجسم، كما استمعت أيضا لأقوال الشهود على الواقعة، الذين أفادوا بتواجده داخل صندوق القمامة، وأن السائق لم ينتبه لتواجده فقام بالكبس عليه، مما أدى لوفاته، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة.

وقال سائق السيارة المتسبب في وفاة العامل، إنه فوجئ بسقوط صندوق القمامة الخاص بالسيارة على رأس العامل دون قصد، وأن عامل القمامة لم ينبهه بانتهاء عمله في وضع القمامة بالصندوق، وخاصة أنه نادى عليه مرات كثيرة فلم يجبه، فاعتقد أنه يجمع قمامة من مكان آخر في محيط السيارة، فقام بالضغط على الرافعة الهيدروليكية للصندوق فسقط صندوق القمامة عليه.