الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تواصل إنقاذ المواطنين بلا مأوى

بلا مأوى
بلا مأوى

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى يعاني من بتر بالقدم وغرغرينا وفي حالة إعياء شديد، بمنطقة شارع البطراوي بمدينة نصر بجوار المعهد الأزهري.

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف أعضاء فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوحدة شرق القاهرة ببحث الحالة، حيث تحرك الفريق على وجه السرعة إلى موقع الشكوى، وقد تم العثور على المواطن، وعليه فقد تم عقد جلسة للدعم النفسي والمعنوي للمواطن، وتبين أنه يدعى "ع. ع. أ"، ويبلغ من العمر 57 عاما، ويعاني بترا بالقدم وبعض قرح الفراش وغرغرينا بوجه القدم.

وقد أوضح المواطن أنه على خلاف مع أسرته التي تقيم بمنطقة المقطم، الأمر الذي دفعه لترك المنزل والذهاب إلى إحدى دور الإيواء وبسبب  الخلافات الدائمة مع سياسة الإقامة بالدار فقد ترك الدار ومكث بالشارع.

وفي هذا الإطار، تولى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوحدة شرق القاهرة نقل المواطن إلى مستشفى التداوى بالمطرية، وذلك من خلال دعم إحدى الجمعيات الخيرية التي وافقت على تحمل كافة نفقات التدخلات الطبية والعلاج، وفور الانتهاء من التقييم الطبي لحالة المواطن قررت الأطقم الطبية إجراء عدد من التدخلات الجراحية، لسوء الحالة الصحية للمواطن، حيث تقرر حجزه بالمستشفى لحين تماثله للشفاء تمهيدًا لإيداعه إحدى دور الرعاية أو إعادة الدمج الأسري.

وفي ذات السياق، يجري فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بوحدة شرق القاهرة، التواصل مع أسرة المواطن بشأن إعادة الدمج الأسري، وفي حال تعذر ذلك سوف تتولى وزارة التضامن الاجتماعي إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لها لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الحالة الصحية التضامن شكاوى

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