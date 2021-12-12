محافظ المنيا يوجه بالاستعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة، بالاستعداد والجاهزية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من أجل تحقيق الهدف القومي بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن المديرية تناقش أعمال الإعداد للحملة، ويجري التنسيق مع جميع المديريات المختلفة من أجل دعم أنشطة الحملة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، أنه في إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة وبحضور الدكتور منير عبدالله مسئول الوزارة والمشرف على الحملة بمحافظة المنيا، وبمشاركة مسؤولي الوقائي والتطعيمات بالمديرية والإدارات الصحية، حيث تم مناقشة خطة العمل على مستوى المديرية والإدارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة من طعوم ومبردات، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ زيارات إشرافية على الإدارات عن طريق فرق الإشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الإشراف المشاركين في الحملة.

من ناحية آخرى، كانت مديرية الصحة بالمنيا ، قد أعلنت أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 135660 مواطنا وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 28003 حالة وذلك خلال شهر نوفمبر 2021، ضمن جهود المديرية المبذولة، من خلال ادارة المستشفيات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية تواصل تقديم خدماتها الطبية بأعلى مستوى بالإضافة الى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشراقية بتكثيف المرور على المستشفيات وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة ميرفت سعد مدير مستشفيات محافظة المنيا ومدير ادارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 135660 مواطن وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 28003 حالة.

وأضافت أنه تم تقديم خدمات رعاية لعدد 586 مريضا بإجمالي 2946 يوم علاج، وتقديم خدمات حضانات لعدد 570 طفل بإجمالي 3987 يوم علاج، وتقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 945 مريض بإجمالي 10666 جلسة غسيل ،كما تم تقديم خدمات اشعة تشخيصية بإجمالى 11658 حالة أشعة عادية، و4002 حالة آشعة تليفزيونية و1623 حالة أشعة مقطعية.