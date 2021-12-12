الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأحد، وفقا لما نلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر ناهز 70 عاما.

وذكر الديوان في بيان النعي: "ينعي الديوان الأميري المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز70 عاما وسيوارى جثمانها الثرى بعد صالة عصر اليوم الأحد.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتعد وفاة وفيقة الثانية خلال يومين في الأسرة الحاكمة في الكويت، حيث توفي أمس السبت الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.