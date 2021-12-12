الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح

أمير الكويت
أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأحد، وفقا لما نلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"،  وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر ناهز 70 عاما.

وذكر الديوان في بيان النعي: "ينعي الديوان الأميري المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز70 عاما وسيوارى جثمانها الثرى بعد صالة عصر اليوم الأحد.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتعد وفاة وفيقة الثانية خلال يومين في الأسرة الحاكمة في الكويت، حيث توفي أمس السبت الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.

الديوان الأميري في دولة الكويت أمير دولة الكويت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح اعلام الكويت

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