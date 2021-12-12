«أبو الغيط»: استثمارات المنطقة العربية في قطاع الطاقة تصل إلى تريليون دولار

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك تنسيقًا تامًا بين الهيئات العربية المعنية بالطاقة الذرية لدعم القدرات العربية لتنويع مصادر الطاقة و التوسع فى محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وأضاف، “أبو الغيط”، خلال افتتاح الموتمر العربى الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، بأسوان، أن “القادة العرب أصدروا عددًا من القرارات تدعو إلى تنمية هذه الاستخدامات، ووضع برنامج عربي مشترك في هذا المجال الحيوي”.

ولفت: إلى أن “الطاقه ستظل عصب الاقتصاد العالمي ومصدراً حيويا لتنمية الأمم ومنطقتنا العربية نموذج مهم في هذا الصدد، حيث يشكل الطلب على الكهرباء في الدول العربية حوالي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وتعتمد دولنا اعتمادًا شبه كامل على النفط والغاز لتلبية متطلباتها من ويقدر حجم الاستثمارات في المنطقة العربية خلال الفترة 2019-2023 بنحو تريليون دولار، لتلبية احتياجات المنطقة، حيث ترتفع معدلات الطلب على الكهرباء بما يزيد عن 4% سنويًا”.

وقال إن “التكفل بهذا الطلب المتزايد على الطاقة والتأقلم مع تغيرات المناخ المنطقة مستقبلاً يستوجبان منا وضـع خطة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات، وترتكز الرؤية العربية على محاور رئيسية أهمها تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من ميزات المنطقة العربية وإمكانياتها الكامنة والعمل على الاستثمار في قطاع الطاقة حتى يظل رافدا رئيسيا للدخل الوطني، ولا يخفى أن تباطؤ الاستثمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي خلال العقد الماضي كان له تأثير واضح في تساقم أزمة الأسعار والطاقة في الوقت الحالي”.

ونوه بأنه “من المهم الإشــارة إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لا يعني إغفال الاستثمارات في مجال الطاقة التقليدية، أي البترول والغاز، إذ لابد أن يجري التحول على نحو تدريجي ودون خلق أزمات في أسواق الطاقة”.

و أشار إلى أن الرؤية العربية أولت اهتماماً خاصاً لتعزيز التكامل العربي في مجال الطاقة ، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذله المجلس الوزاري بفضل عمله الدؤوب قطعنا شوطا كبيرا في طريق الوصول إلى سوق عربية حقيقية.

وذكر أن تنويع مصادر الطاقة العربية يتضمن بشكل أساسسي توليد الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية، واتخذ المجلس الوزاري للكهرباء والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية مجموعة من القرارات تؤكد على أهمية التنسيق بين الهيئات العربية المختصة.