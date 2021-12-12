الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالمنيا ينظم دورة للمخطوبين

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية، دورة للمخطوبين، وألقى محاضرات الدورة التدريبية كهنة الإيبارشية، وأعضاء المركز.

وكان صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد زار مبنى الأرش بسمالوط.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أجرى نيافته حوارًا أبويًا مع مسؤولي، وأعضاء الأرش، كما استمع إلى الصعوبات، والمقترحات من الأعضاء. تضمن اللقاء أيضًا كلمة تشجيعية من الأب المطران للمسؤولين، لكل ما يقدمونه من أنشطة، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإيبارشية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس اهتمام ومتابعة لأحوال كافة البيوت الخدمية بالإيبارشية، والاطمئنان على سير الخدمة بها.

كما تفقد الأنبا باسيليوس أيضًا مؤخرًا مدرسة الشمامسة للمرحلة الابتدائية بالإيبارشية.

وشجع نيافته الشمامسة الحاضرين على الاستمرارية، والالتزام، كما تفقد الأب المطران سير الامتحانات المنعقدة لهم على ما تم دراسته خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التقييم والمتابعة.

الجدير بالذكر أن تأسيس مدرسة الشمامسة بالإيبارشية تأتي في إطار اهتمام نيافة الأنبا باسيليوس، بوضع رؤية موحدة على مستوى الإيبارشية، لتعليم أبناء الإيبارشية الألحان الخاصة بالقداس الإلهي، وكذلك المناسبات الاحتفالية المختلفة.

وفي سياق النشاط الرعويى لمطران المنيا ايضا، يُذكر انه التقى مؤخرًا بشباب الدعوات بفندق الخدمات والتكوين بسمالوط، وذلك إطار الندوة المقامة لشباب الإيبارشية من لجنة الدعوات بالإيبارشية.

وكان في استقبال نيافته الأب أبوالخير، مسؤول اللجنة، والمحاضر الأب متى شفيق، مدير مكتب التنمية بإيبارشية أسيوط، والأخوات الراهبات.

وأعطى الأب المطران كلمة تشجيعية للشباب حول كيفية الاستماع لصوت الله، وكيف نميزه في داخلنا، كما أكد على أهمية الاستفادة من هذه اللقاءات. واختتم نيافته اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

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