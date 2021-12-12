«الحاج»: المؤتمر العربي للاستخدامات السلمیة الذرية يضع حلول لتحديات المياه والطاقة

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن استضافة المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، من قلب إفريقيا بمدينة أسوان حاضنة المؤتمرات الهامة والدولية وفي فترة هامة هو تأكيد لإعلان عودة السياحة بقوة لمصر بعد جائحة كورونا.

وأضاف في كلمة له في افتتاح المؤتمر أنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم افتتاح المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في دورته الخامسة عشر، والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021، و يأتي هذا المؤتمر بعد عقد المؤتمر في دورته السابقة عن طريق التقنية التكنولوجية للتواصل عن بعد، تأجيل انعقاده العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة كورونا، لذا فإن انعقاده في هذا التوقيت يعتبر تحدياً كبيراً نجحت فيه هيئة الطاقة الذرية المصرية والهيئة العربية للطاقة الذرية وبدعم من الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية وتأكيداً للدور المصري المحوري في دعم التعاون مع الأشقاء العرب في جميع المجالات.

- العالم العربي يزخر بخبرات علمية كبيرة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وأكد الدكتور عمرو الحاج أن عالمنا العربي يزخر بخبرات علمية كبيرة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتمتلك العديد من دوله مراكز بحوث ومقومات بحث نووية هامة بالإضافة إلى مجموعات متميزة من العلماء من جيل الرواد وجيل الوسط أصحاب المدارس العلمية والبحثية والتطبيقية المتميزة، وفي نفس الوقت تمتلك الدول العربية جيل من الشباب يمثل نسبة أكثر من 40% من عدد سكان دولنا.

وأضاف "الحاج"، لذا فهناك فرصة ذهبية لدولنا لنقل هذه الخبرات من جيل الرواد إلى العلماء الشباب وحتى لا تفقد دولنا العربية هذا المخزون عالي القيمة/ والذي يصعب تعويضه في الوقت الحالي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبحوثها، لذا فهناك ضرورة من تبني الحكومات العربية لدعم هيئات البحث العلمي ومراكز البحوث النووية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للحفاظ على شباب العلماء من نزيف الهجرة للخارج خاصة أن الكثير من دولنا العربية، بدأت وتسعى لتنفيذ برامج لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية مما يزيد من الطلب على الخبرات العلمية والبحثية المؤهلة في هذه المجالات.

- المؤتمر منصة هامة لتناول مجموعة متميزة من الأبحاث العلمية

وأشار إلى أنه يمثل هذا المؤتمر الهام منصة هامة يتم من خلالها تناول مجموعة متميزة من الأبحاث العلمية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويتم من خلالها وضع حلول للتحديات التي تواجه الكثير من الدول العربية خاصة في مجالات تحلية ومعالجة المياه، توليد وتنوع مصادر الطاقة، المجالات الطبية في التشخيص والعلاج، استصلاح الأراضي، إنتاج الطفرات الزراعية، إنتاج النظائر المشعة، بحوث المياه الجوفية، بحوث الأمان النووي، الأمن النووي وختاماً، معالجة النفايات المشعة.

ويؤكد أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الهام وفي ظل التحديات التي تواجه مجتمع البحث العلمي بالدول العربية والكساد الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا، يظهر أهمية الاعتماد على الكفاءات المحلية في دولنا العربية والاستثمار في العنصر البشري وفي تقوية التعاون الإقليمي بين دولنا العربية لتحويل تلك التحديات إلى فرص متاحة لدولنا العربية بخصوصيتها ومواردها وشبابها وبزيادة التعاون بينها لتحقيق آمال وطموحات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل مزهر لشباب أمتنا العربية.

وفي ختام كلمته قال، أتمنى لكم التوفيق خلال فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى إقامة سعيدة في مدينة السلام والشباب أسوان بشمسها الدافئة وشعبها الطيب.