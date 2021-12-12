الجامعة العربية تستضيف الدورة الـ 36 للمكتب التنفيذي العربي للكهرباء الخميس القادم

تستضيف الجامعة العربية ، الدورة السادسة والثلاثين للمكتب التنفيذي العربي لمجلس وزراء الكهرباء العرب يوم الخميس القادم الموافق 16 ديسمبر الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

ويسبق اجتماع المكتب التنفيذي اجتماعات مصاحبة ، تبدأ اليوم الأحد، (الاجتماع الـ12 لفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، الاجتماع الـ29 للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، والاجتماع المشترك الرابع للجنة خبراء الكهرباء ولجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من الدول العربية).

ويشارك في الاجتماعات المصاحبة ممثلون وخبراء من الدول العربية والمنظمات ( الهيئة العربية) الإقليمية من العاملين في مجال الكهرباء، أما اجتماع المكتب التنفيذي فسيكون على المستوى الوزاري وتشارك فيه الدول الأعضاء المكتب التنفيذي وهي: ( الأردن، تونس، الجزائر ، السعودية، الكويت، مصر، موريتانيا، اليمن).

وأكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أهمية هذا الاجتماع والمواضيع الذي سيناقشها، وعلى رأسها تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء ( قواعد تشغيل الشبكات) الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب مواضيع الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في الدول العربية.

وعلى صعيد أخر، أعلن البنك الدولي دعم قطاع الكهرباء بالصومال لزيادة إمدادات الكهرباء المستقرة بين سكان يبلغ عددهم حوالي 15 مليون نسمة، يفتقر 9 ملايين إلى خدمات الكهرباء.

وذكر البنك الدولي في بيان أن الآثار المجتمعة لوباء كورونا والفيضانات المدمرة والجفاف وغزو الجراد الصحراوي تقوض فرص الانتعاش الاقتصادي والجهود المبذولة للحد من الفقر في الصومال.

وقالت كريستينا سفينسون، مديرة مكتب البنك الدولي في الصومال: "إن الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية للحد من الفقر، لأنه يساعد على زيادة دخل الأسرة، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص العمل".

وأضافت: "يكمل هذا المشروع ويعزز برامج مجموعة البنك الدولي وبرامج الشركاء الدوليين في الصومال من خلال زيادة الاستثمارات لتحسين تقديم الخدمات."