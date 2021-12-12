الأحد 12 ديسمبر 2021
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مصر

«التعليم» تشدد على المديريات بإنهاء تسجيل استمارات الأول والثاني الثانوي

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تنبيه لمديريات التربية والتعليم، بالتشديد على المدارس الثانوية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق منتصف يناير المقبل.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات العام الدراسي الجاري، 2021-2022، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR1T1KcsvYbnyFjjpkrIS2Wi6XaTMXFIVmWeIyiPdgwBMN08CBSzjzQENos

وشددت الوزارة، أنه لكي تتمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وحال لم يكن لديه يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لطلاب الدمج المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة والتعليم الفنى، للعام الدراسى الحالى 2021/2022.

وجاءت الأوراق المطلوبة من الطلاب كالتالي :

1) بيان قيد معتمد عليه صورة الطالب موضوح به التخصص خاصة نظام التعليم الفني بجميع تخصصاته المختلفة

2) أخر إقرار دمج للطالب أو صورة طبق الأصل مختومة بخاتم شعار الجمهورية

3) أخر مقاس ذكاء وتقرير طبى تم تقديمه للجنة فى بداية المرحلة الثانوية أو صورة طبق الأًصل

4) صورة بطاقة الطالب أو ولى الأمر أو صورة شهادة الميلاد، بعد اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة للتقارير السابقة بنفسه وليس ولى الأمر ودون العرض على اللجان الطبية المتخصصة

وشددت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يتم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوى" أول مرة" إلا فى الحالات الحرجة الشديدة جدا وذلك بعد العرض على اللجان الطبية المتخصصة لإعداد تقرير طبي بالإفادة بحالة الطالب وإرفاق التاريخ المرضى للطالب المعروض بحالته، على أن يتم تقديم مذكرة عرض بمعرفة لجنة الدمج بالمديرية بحالة الطالب وذلك بعد اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وحددت التربية والتعليم، على أن أخر موعد لتقديم الأوراق 15 ديسمبر الجارى، على أن تسلم من مدير إدارة التربية الخاصة للجنة الدمج بمقر الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

 

 

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