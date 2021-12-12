الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء سحب الطلبات لأهالي كفر الشيخ على منزل وأرض زراعية بالوادي الجديد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

بدأ صغار المزارعين وأصحاب المهن الزراعية من الجادين من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في سحب طلبات التقديم للحصول علي قطعة أرض قابلة للزراعة مساحتها 5 أفدنة، ومسكن حوالى 100 متر مربع مكتملة المرافق، وحظيرة مواشى 300 متر مربع، وايجار منتهي بالتمليك مع توافر كافة الخدمات "مساجد، مدارس، ووحدات صحية أسواق"، بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم سحب طلبات التقديم لاستيفاء الملفات وتقديمها من خلال الوحدات القروية ومجالس المدن، بدءاً من اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر ولمدة شهر، مناشدا كل من تنطبق عليهم الشروط التقدم للحصول على الأرض وبقية المميزات التي تتيحها الدول لهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن ذلك يأتي تطبيقا لبروتوكول التعاون برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الوادى الجديد، ومحافظة كفر الشيخ، ضمن مشروع إقامة مجتمعات تنموية عمرانية وتنفيذ مقترح الجذب السكاني من محافظات الدلتا والموقع، وسيتم تخصيص الأراضي والمنازل لمن تتوافر فيهم الشروط والأحكام الواردة بالطلب وكراسة الشروط.

وقال محافظ كفر الشيخ، "ذكرت المحافظة الشروط الواجب توافرها لمن سيحل على تلك الأراضي، ومنها أن يكون من أبناء محافظة كفر الشيخ، ومتزوج ويعول، السن لا يزيد على 45 عاماً، ولا يقل عن 25 عاماً، لا يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص، لا يمتلك حيازة زراعية أكثر من نصف فدان، ويمارس مهنة الزراعة، ألا يكون سبق له الاستفادة من أي مشروعات تنموية مثل هذا المشروع، ولم يسبق صدور أي أحكام في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ضده".

الوادي الجديد كفرالشيخ منزل الأحد أرض

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