الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 وفاة و3787 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 وفاة، و3 آلاف و787 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن الوزارة قولها إن 5606 مرضى خرجوا من المستشفيات أمس السبت، بعد تعافيهم من الفيروس.
ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و168 ألفًا و646 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة  21 ألفًا و171 حالة.

فيما أعلن وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، أنه لن يتم فرض أي إغلاق في تايلاند رغم وصول متحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 للبلاد.

وقال الوزير: "إن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار أوميكرون هي الحفاظ على التدابير الوقائية الجيدة والحصول على جرعتين من اللقاح"، بحسب موقع ذا نيشن تايلاند الإخباري التايلاندي.

وأضاف: "لن نفرض إغلاقًا لأن البلاد قد أعيد فتحها للتو، وبدأت العديد من الشركات في التعافي.. نريد أن يعيش الناس حياتهم بشكل طبيعي بدلًا من الذعر، خاصة أن عيد رأس السنة الجديدة على وشك القدوم".

وقال إن إجراءات السفر في تايلاند لا تزال سارية المفعول، إذ يتعين على جميع الوافدين إظهار نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية، وشهادة تطعيم وقضاء الليلة الأولى في الحجر الصحي لانتظار نتيجة اختبار "بي سي آر" أخرى.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسمح للمسئولين بالتحقق من جميع متغيرات كوفيد-19 وتقديم العلاج إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

وكان شخص أجنبي قد وصل إلى تايلاند قادمًا من إسبانيا في 30 نوفمبر الماضي، وثبتت إصابته بالمتغير الجديد يوم الجمعة الماضي، مما يجعله أول حالة تسجل الإصابة بمتحور "أوميكرون" في تايلاند.

بانكوك الصحة التايلاندية تايلاند كورونا

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