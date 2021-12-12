اليوم.. وزير الكهرباء يفتتح المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

يصل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، إلى مدينة أسوان، لافتتاح المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021.

يأتي ذلك في إطار الزخم والنشاط المصري للعديد من الأنشطة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومتابعة انشاء المحطات النووية خلال الفترة الماضية.

ويشارك في المؤتمر، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن حضر المؤتمر رؤساء الهيئات النووية المصرية وحوالي أكثر من 170 باحثًا وعالم من أكثر من 10 دول عربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولفيف من العلماء والباحثين المصريين.