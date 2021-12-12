الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة 163 تعديًا على المجارى المائية والرياحات بالمحافظات

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على المجارى المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.
‏وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 163 حالة تعدي في نطاق محافظات "المنيا - الدقهلية - البحيرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته، قال المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع التعديات، وذلك بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وبما يتطلبه من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا ملوثات أو مخالفات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي المجارى المائية والرياحات، وذلك بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، مشيرًا إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

ياتى ذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري بالمحافظات، وإزالتها على نفقة المخالفين.
 

أمن العسكري تعاون حملة المنوفية الدولة النيابة القوات المسلحة مخالفات حملات إزالة

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