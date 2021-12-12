الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد ٣ شهور من زواجها.. ربة منزل تقتل زوجها فى الدقهلية

جثة
جثة

لقي سائق ميكروباص بمحافظة الدقهلية مصرعه اليوم علي يد زوجته في قرية المنيل التابعة ‏لمركز الستاموني، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب مصاريف المنزل.


تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي قرية "المنيل" بدائرة ‏المركز بالعثور علي زوج مصاب بجرح نافذ بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلي ‏المستشفى.‏

 

انتقل ضباط مباحث المركز الستاموني إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "عبد الخالق هشام عبد الخالق محمد ‏البيلي"، 25 سنة، سائق ميكروباص، ومقيم بقرية المنيل مركز الستاموني، وتبين إصابته بجرح نافذ ‏بالصدر من الأمام واتهمت أسرة المجني عليه زوجته بإصابته وهربت إلي بيت أهلها.‏


تمكن ضباط مباحث مركز الستاموني من إلقاء القبض علي الزوجة، "فاطمة ا."، ربة ‏منزل، واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف مع زوجها علي مصاريف البيت، وتبين أنهما ‏تزوجا منذ 3 شهور فقط، وما زالا عروسان إلا أن الخلافات مستمرة بينهما بسبب مصاريف ‏المنزل.‏


وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي ‏لتشريحها وكشف سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها.‏


وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

سائق ميكروباص الدقهلية زوجته المنيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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