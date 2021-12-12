اليمن: 7 إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بكوفيد-19، و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

و توزعت وفيات اليوم بواقع ثلاث حالات في محافظة عدن، و حالة في محافظة حضرموت و هي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، و 2 في تعز.

و ذكرت اللجنة التابعة للحكومة، ومقرها عدن، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا بجنوب و شرق البلاد ارتفع إلى 10063 إصابة، تعافى منها 6940، ولا تزال هناك 1155 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1968.

و يعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص "كوفيد-19" والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر و ضعف الثقة بالقطاع الصحي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند والبرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض "الحمى و السعال وضيق النفس"، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.