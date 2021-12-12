استقر سعر اليورو لدى البنوك المصرية للبيع والشراء عند مستوياته السابقة أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 12/12/ 2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية تعاملات هذا الاسبوع.



سعر اليورو اليوم الأحد 12-12-2021



وتراوح متوسط سعر اليورو للشراء فى بداية تعاملات اليوم الأحد بين 17.65 جنيه و17.709 جنيه، فى حين تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.85جنيه لـ 17.88 جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 17.7099 جنيه، كما استقر سعر البيع عند 17.8258 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر تراجع سعر الشراء من 17.6591 جنيه لـ 17.62 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 17.8586 جنيه لـ 17.824 جنيه، وهبط سعر اليورو "تحويل" للشراء من 17.6591 جنيه لـ 17.62 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 17.8586 جنيه لـ 17.823 جنيه.



واستقر سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري عند 17.6404 جنيه للشراء، كما استقر سعر البيع من17.7988 جنيه لـ 17.8586 جنيه، كما شهد سعر اليورو "تحويل" استقرار عند 17.6404 جنيه للشراء، ولم يسجل سعر البيع تغير عن 17.8586 جنيه.

ولم يسجل سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية تغير بالزيادة أو النقصان عن 17.683 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 17.881جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7381 جنيه للشراء، 17.8813 جنيه للبيع.



كانت مؤسسات دولية قد ألمحت إلى إمكانية تعديل توقعاتها سلبًا بشأن معدلات النمو بمنطقة اليورو فى ظل مخاوف انتشار متحور أوميكرون الجديد فى عدد من بلدان العالم، وذلك تزامنًا مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو معدل نمو قدره 2.2٪ خلال الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بالربع السابق عليه من العام نفسه.