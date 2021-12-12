العلاجات المنزلية للتعامل مع خراج الأسنان بشكل صحى

قد تحدث الأسنان الخاملة عندما يتحلل السن أو يتكسر أو يتشقق، ومع وجود البكتيريا التي تسبب الفوضى داخل أسنانك، يمكن أن يتراكم القيح مما قد يؤدي إلى انتفاخ الأسنان وبالتالي الشعور بالألم المزعج الذي يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد اعتمادًا على الضرر.

وإذا لم يتم علاج هذه العدوى من قبل طبيب الأسنان، يمكن للبكتيريا أن تدمر اللثة وكذلك عظم الأسنان المصابة، على الرغم من أهمية التعامل مع طبيب الأسنان الخاص بك مع العدوى، ففي السطور التالية قدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، عددًا من العلاجات المنزلية للمساعدة في تقليل الأعراض.

صودا الخبز

إذا كنت تبحث عن حل ميسور التكلفة لتقليل ألم الأسنان الناتج عن الخراج، فيمكن لصودا الخبز أن تساعد، فهذا المكون فعال في التخلص من البلاك المتكون في فمك، بالإضافة إلى أنه يأتي بخصائص مضادة للبكتيريا التي يمكن أن تقضي على ظهورها.

ولاستخدام هذا العلاج، يجب خلط نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء على الأقل، أضيف بعض الملح إلى المزيج ثم ضعيه في فمك لبضع دقائق،ابصق المحلول وكرر العملية حتى تنتهي من تحضير الخليط.

الضغط البارد

يمكن أن يمنعك الألم الناتج عن الأسنان التالفة من العمل بشكل جيد وهذا هو السبب في أن الكمادات الباردة قد تساعدك، حيث يمكن أن تساعد درجة الحرارة الباردة في الواقع على تخدير الأعصاب في السن التالف، قم بعمل فاصل زمني مدته 15 دقيقة مع كل ضغط بارد تقوم بها.

زيت الزعتر العطري

علاج منزلي آخر يمكن أن يساعدك مع أسنانك الخاملة هو زيت الزعتر العطري، فهذا الزيت لديه القدرة على القضاء على وجود البكتيريا والطفيليات في فمك مع تقليل التورم على أسنانك التالفة.

سوف تحتاج إلى تخفيف الزيت أولاً قبل استخدامه، لذا استخدم قطعة قطن لتطبيق هذا الزيت على السن المصاب أو يمكنك استخدامه كغسول للفم عن طريق إضافة بضع قطرات من هذا المحلول المخفف في كوب الماء.

على الرغم من أن هذه العلاجات المنزلية توفر راحة مؤقتة، إلا أنه لا يزال يتعين عليك إعطاء الأولوية لزيارة طبيب الأسنان عندما يكون هناك سن تالف.