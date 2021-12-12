كل ما تريد معرفته عن التوحد عند الأطفال وكيفية علاجه بالطرق الطبيعية

يعد التوحد والمعروف أيضًا باسم اضطراب "طيف التوحد"، أحد الاضطرابات الشائعة لدى الأطفال وبعض البالغين، حيث إنها حالة عقلية تتميز بصعوبات التواصل والتفاعل الاجتماعي ، إلى جانب السلوك المقيد والمتكرر.

تبدأ هذه الحالة العصبية في وقت مبكر من الطفولة وتستمر طوال حياة الشخص، مما قد يؤثر على سلامة أسرة الشخص والتعامل معها، فيما يلي أسباب وعلامات وأعراض وعلاجات التوحد، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

الأسباب الشائعة:

التوحد له أسباب مختلفة، وفقًا لجمعية التوحد، حيث يحدث هذا عمومًا بسبب تشوهات بنية الدماغ والوظائف؛ على الرغم من أن السبب الدقيق للحالة غير معروف، يمكن الكشف عن هذه التشوهات عن طريق فحوصات الدماغ، والتي تظهر اختلافات في حجم وبنية دماغ الأطفال.

يُفترض أن التوحد وراثي، لأن الأطفال المصابين بهذا الاضطراب ربما ورثوا أجزاء غير منتظمة من الشفرة الجينية للاضطراب.

العلامات والأعراض

حددت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من علامات وأعراض التوحد الشائعة عند الأطفال، والتي تشمل الكلام الذي يبدو رتيبًا أو مسطحًا، بالإضافة إلى التفاعل بشكل سلبي غير عادي عندما يُطلب منك فعل شيء مع أشخاص آخرين، وعدم إدراك المساحة الشخصية للغير، القليل عدم الاستمتاع بالأنشطة التي يستمتع بها معظم الأطفال في سنهم.

العلاجات المنزلية

بينما قد يصف الأطباء الأدوية لشخص مصاب بالتوحد ، يمكن أيضًا استخدام العلاجات كإدارة تكميلية للاضطراب، فالنظام الغذائي السليم هو أحد علاجات التوحد، حيث يعتبر أفضل الأطعمة لمرض التوحد تشمل الأطعمة الخالية من المواد المضافة وغير المصنعة، ومرق العظام.

علاج آخر لمرض التوحد هو "تخضير المنزل"، وهذا لا يعني بالضرورة طلاء المنزل باللون الأخضر، زهو يشير هذا إلى استبدال منتجات التنظيف التجارية مثل معطرات الجو ومبيدات الآفات بالبدائل الطبيعية.

وفيما يتعلق بالأعشاب والتوابل، قد يساعد الكركم في إدارة التوحد، فهي واحدة من أكثر الأعشاب فعالية و متعددة الاستخدامات، حيث أنه له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات للجسم.