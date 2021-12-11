موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021

تصدر موعد مباراة مصر وتونس القادمة في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 قائمة عمليات البحث في محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية بالتزامن مع تأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي عقب الفوز الثمين على منتخب الأردن اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دور الثمانية من البطولة.

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021

وأعلنت اللجنة المنتظمة للبطولة أن موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباراة المنتخب المصري ونظيره التونسي في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب 974، لحساب الدور نصف النهائي.

تأهل مصر لدور نصف نهائي كأس العرب

وحسم منتخب مصر التأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 على حساب المنتخب الأردني بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم منتخب الأردن بالهدف الأول في المباراة بقدم يزن النعيمات خلال الشوط الأول في الدقيقة 12 قبل أن ينجح مروان حمدي في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولجأ حكم المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وتمكن المنتخب المصري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 99 بتوقيع أحمد رفعت، قبل أن يعزز مروان داوود النتيجة لصالح المنتخب الوطني مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

تأهل تونس إلى نصف نهائي كأس العرب 2021

في المقابل نجح المنتخب التونسي في حجز أول بطاقة للتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب 2021 على حساب منتخب سلطنة عمان بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي أمس الجمعة.

وافتتح منتخب تونس التسجيل في الدقيقة السادسة عشر بقدم سيف الدين الجزيري، قبل أن يتعادل المنتخب العماني بهدف سجله أرشد العلوي في الدقيقة 66، ولم تمر سوى ثلاثة دقائق حتى تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثاني في الدقيقة 69.