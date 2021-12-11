الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 12 ديسمبر

خضروات
خضروات

سجلت أسعار الخضروات اليوم 12-12-2021، ثباتاً بسوق العبور للجملة وتستعرض “الدستور” خلال السطور التالية اسعار الخضروات بسوق الجملة : 

قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور

  • سعر الطماطم بين 1.5 : 3 جنيهًا للكيلو (قفص).
  • سعر البطاطس بين 2: 5 جنيهات للكيلو (شوال).
  • سعر البصل بـ 2 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).
  • سعر الكوسة من 2.5 : 5.25 جنيهات للكيلو ( قفص).
  • سعر الجزر من 2 : 3.5 جنيهًا للكيلو ( شوال).
  • سعر الفاصوليا من 4 : 7 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).
  • سعر الباذنجان البلدي 1.5 : 3.5 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الباذنجان الرومي 1.5 : 4 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).
  • سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 : 3.5 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).
  • سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 5 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).
  • سعر الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفلفل حامي بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 9 : 13 جنيهًا للكيلو ( قفص).
  • سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).
  • سعر الخيار صوب 3 : 5 جنيهًا للكيلو (قفص 22 كيلو).
  • سعر الخيار بلدي بين 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
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  • أسعار البامية من 6 : 9 جنيهات للكيلو.
  • أسعار البسلة من 4 : 7 جنيهات للكيلو (شوال).
  • سعر السبانخ من 3 : 4 جنيهات للكيلو(قفص).
  • سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
  • سعر البطاطا 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص).
  • أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).
  • سعر اللفت 1 جنيهًا للكيلو ( شوال).
  • أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
  • أسعار الفول الأخضر 5 : 8 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الكرات 7.5 جنيهًا للكيلو ( 10 ربطات).
  • أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).
  • سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).
  • سعر الكرنب 2.5 جنيهًا (القطعة).
  • سعر كرنب سلاطة 5 جنيهات (القطعة 2 كيلو).
  • سعر كرنب أحمر 5 جنيهات للكيلو (القطعة 1 كيلو).
  • سعر بروكسل 25 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).
  • سعر البروكلي 5 جنيهات.
  • سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).
  • سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).
  • سعر فجل أحمر 2 جنيهات (6 ربطات).
  • شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
  • بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
  • جرجير 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
  • كسبرة 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
  • سجل سعر نعناع 7.5 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
  • سجل سعر السلق 7.5 جنيهًا للكيلو (10 رابطات).
  • سعر قرع عسل 18 جنيهًا (القطعة 6 كجم).
  • سعر عيش الغراب 25 جنيهًا (الطبق 250ج).
أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات سوق العبور سعر الطماطم

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وائل لطفي

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