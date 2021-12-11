قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 12 ديسمبر
سجلت أسعار الخضروات اليوم 12-12-2021، ثباتاً بسوق العبور للجملة وتستعرض “الدستور” خلال السطور التالية اسعار الخضروات بسوق الجملة :
قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور
- سعر الطماطم بين 1.5 : 3 جنيهًا للكيلو (قفص).
- سعر البطاطس بين 2: 5 جنيهات للكيلو (شوال).
- سعر البصل بـ 2 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).
- سعر الكوسة من 2.5 : 5.25 جنيهات للكيلو ( قفص).
- سعر الجزر من 2 : 3.5 جنيهًا للكيلو ( شوال).
- سعر الفاصوليا من 4 : 7 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).
- سعر الباذنجان البلدي 1.5 : 3.5 جنيهًا للكيلو.
- سعر الباذنجان الرومي 1.5 : 4 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).
- سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 : 3.5 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).
- سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 5 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).
- سعر الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات للكيلو.
- سعر الفلفل حامي بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 9 : 13 جنيهًا للكيلو ( قفص).
- سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).
- سعر الخيار صوب 3 : 5 جنيهًا للكيلو (قفص 22 كيلو).
- سعر الخيار بلدي بين 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
- أسعار البامية من 6 : 9 جنيهات للكيلو.
- أسعار البسلة من 4 : 7 جنيهات للكيلو (شوال).
- سعر السبانخ من 3 : 4 جنيهات للكيلو(قفص).
- سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
- سعر البطاطا 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص).
- أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).
- سعر اللفت 1 جنيهًا للكيلو ( شوال).
- أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
- أسعار الفول الأخضر 5 : 8 جنيهات للكيلو.
- أسعار الكرات 7.5 جنيهًا للكيلو ( 10 ربطات).
- أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).
- سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).
- سعر الكرنب 2.5 جنيهًا (القطعة).
- سعر كرنب سلاطة 5 جنيهات (القطعة 2 كيلو).
- سعر كرنب أحمر 5 جنيهات للكيلو (القطعة 1 كيلو).
- سعر بروكسل 25 جنيهًا للكيلو.
- سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).
- سعر البروكلي 5 جنيهات.
- سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).
- سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).
- سعر فجل أحمر 2 جنيهات (6 ربطات).
- شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
- بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
- جرجير 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
- كسبرة 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
- سجل سعر نعناع 7.5 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
- سجل سعر السلق 7.5 جنيهًا للكيلو (10 رابطات).
- سعر قرع عسل 18 جنيهًا (القطعة 6 كجم).
- سعر عيش الغراب 25 جنيهًا (الطبق 250ج).