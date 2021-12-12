الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمحبى الحيوانات الأليفة.. هل الخضروات والفاكهة صحية لإطعام الكلاب؟

هل الخضروات والفاكهة
هل الخضروات والفاكهة طعام للكلاب

تعتبر الكلاب من الحيوانات آكلة اللحوم، مما يعني أنها تستطيع أكل اللحوم والنباتات، حيث تُصنع العديد من أطعمة الكلاب التجارية من الخضار والفواكة جنبًا إلى جنب مع اللحوم والحبوب. 

 

لذلك على الرغم من أن كلبك لا يحتاج حقًا إلى خضروات وفواكه إضافية في نظامه الغذائي اليومي، إلا أنه لن يؤذيه أيضًا، حيث يمكن أن تكون بعض المنتجات الطازجة والمعلبة جزءًا من تغذية الكلاب الجيدة، وفقًا لما ذكره موقع " pets.webmd".

 

الفاكهة والخضروات

يعتبر التفاح مصدرًا ممتازًا للفيتامينات A و C، والتي تحافظ على صحة جلد الكلب ومعطفه، كما أن التفاح منخفض الدهون ومصدر جيد للألياف. لكن تذكر ألا تطعمهم اللب أو البذور.

 

الجزر والبازلاء والفاصوليا الخضراء والبطاطا الحلوة والموز مليئة بالفيتامينات المهمة، إلى جانب البوتاسيوم، وهو مفيد لعضلات الكلب وأعصابه وكليته، حيث يمكن أن تساعد الألياف أيضًا الكلاب على البقاء بانتظام.

 

كما يعد البرتقال مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، حيث يمكن للكلاب الصغيرة أن تحتوي على ما يصل إلى ثلث برتقالة كاملة الحجم ، بينما يمكن للجرو الكبير أن يتلف كل شيء، فقط تأكد من تقشيرها وإزالة البذور.

 

في حين أنه من الجيد إعطاء كلبك هذه الأطعمة الصحية، انتبه إلى مقدار ما تدفعه للخارج، حيث يجب أن تشكل الأطعمة السكرية 10٪ أو أقل من السعرات الحرارية لكلبك في اليوم.

 

ويمكن أن يكون البصل والثوم والثوم المعمر ضارًا بكميات كبيرة، حيث يمكن أن تسبب مشاكل في الدم للكلاب، وكذلك الإسهال وآلام المعدة والغثيان.

 

مساعدة الكلاب ذات الوزن الزائد

إذا كان لديك كلب قد يحمل بعض الوزن الزائد، يمكن أن تكون الخضروات والفواكه قليلة الملح وقليلة السكر طريقة جيدة لمساعدتهم على إنقاص الوزن، فعلى سبيل المثال، يمكنك استبدال بعض طعام كلابهم بالفاصوليا الخضراء، فهذا يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة.

الحيوانات الخضروات السكر الخضروات والفاكهة الفاصوليا الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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