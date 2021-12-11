«بحوزتهم سلاح وهيروين».. تفاصيل سقوط عصابة لسرقة السيارات في حلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من «أحد الأشخاص» بسرقة سيارته «نصف نقل»، حال تواجدها بدائرة القسم.

وفى وقت لاحق ورد للمجنى عليه اتصال هاتفي من رقم هاتف «محدد»، طالبه خلاله بدفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أخرى "مبلغ بسرقتها" ، وبحوزته «فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين».

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارتين بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع آخر «جار ضبطه»، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه والهارب بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقر بارتكابهما «10» وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط «سيارة» بمكان إخفائها بمنطقة سكنه أقر بشرائها من متحصلات بيع السيارات، كما أضاف بإخفاء السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سيء النية" «عاطلان - مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة وبني سويف».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن «الجيزة – بنى سويف»، تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على «فرد خرطوش – طلقتين لذات العيار»، وبمواجهتهما أيدا ماجاء بأقوال المتهم المضبوط، كما تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها وكذا «3 سيارات "بدون لوحات" جارِ فحصها»، وبمواجهتهما عن مصدر باقى السيارات اعترفوا بسرقتها بذات الأسلوب وجارِ التوصل لمالكيها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ ضبط المتهم الهارب وتحديد مالكي باقي السيارات المستولى عليها.