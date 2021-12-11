السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بحوزتهم سلاح وهيروين».. تفاصيل سقوط عصابة لسرقة السيارات في حلوان

الشرطة
الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من «أحد الأشخاص» بسرقة سيارته «نصف نقل»، حال تواجدها بدائرة القسم.

وفى وقت لاحق ورد للمجنى عليه اتصال هاتفي من رقم هاتف «محدد»، طالبه خلاله بدفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أخرى "مبلغ بسرقتها" ، وبحوزته «فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين».

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارتين بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع آخر «جار ضبطه»، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه والهارب بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقر بارتكابهما «10» وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط «سيارة» بمكان إخفائها بمنطقة سكنه أقر بشرائها من متحصلات بيع السيارات، كما أضاف بإخفاء السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سيء النية" «عاطلان - مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة وبني سويف».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن «الجيزة – بنى سويف»، تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على «فرد خرطوش – طلقتين لذات العيار»، وبمواجهتهما أيدا ماجاء بأقوال المتهم المضبوط، كما تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها وكذا «3 سيارات "بدون لوحات" جارِ فحصها»، وبمواجهتهما عن مصدر باقى السيارات اعترفوا بسرقتها بذات الأسلوب وجارِ التوصل لمالكيها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ ضبط المتهم الهارب وتحديد مالكي باقي السيارات المستولى عليها.

مديرية امن القاهرة المفتاح المصطنع بيع السيارات أسلوب المفتاح المصطنع أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة المرج قسم شرطة حلوان عصابة لسرقة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

«دولة جديدة».. كيف تؤهل الحكومة الموظفين الشباب قبل الانتقال للعاصمة الإدارية؟

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية بقناة «مدرستنا 2» (صور)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية