إسعاد يونس تنضم لمسلسل «لام شمسية» مع مني زكي

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "لام شمسية" الذي تقوم ببطولته منى زكي عن انضمام الفنانة إسعاد يونس إلى المسلسل المقرر عرضه رمضان 2022، ويشارك فى بطولته إياد نصار، أحمد رزق، وإخراج كريم الشناوى، وتأليف مريم نعوم.

وبدأت منى زكى فى تحضيرات مسلسلها الرمضانى المقبل "لام شمسية"، حيث وضعت الجهة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

ويعد مسلسل "لام شمسية" هو أحد الأعمال الفنية التي تعود من خلالها إسعاد يونس إلى التمثيل بعد فترة انقطاع والاهتمام ببرنامجها صاحبة السعادة، حيث عادت ؤمخراً من خلال الفيلم السينمائي 200 جنيه، والذي قام ببطولته عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان أحمد السعدني ودينا فؤاد وأحمد رزق وآخرون.

أما منى زكي، فقد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق العمل نجاحا كبيراً، وشارك في بطولته الفنانين محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.

ويعد لام شمسية بطولته كل من الفنانين إياد نصار، وأحمد رزق، وسيُخرجه كريم الشناوي.