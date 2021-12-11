استمرار حبس أمين معمل وعمه بتهمة سرقة 19 جهاز كمبيوتر

أمر، اليوم السبت، قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، باستمرار حبس أمين معمل حاسب آلي، وعمه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة 19 جهاز حاسب آلي DVR، من داخل المدرسة محل عمل المتهم الأول في أطفيح.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغًا من «مدير إحدى المدارس، كائنة بدائرة المركز»، وباكتشافه سرقة «جهاز DVR- 19 جهاز كمبيوتر» من داخل المدرسة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أمين معمل الحاسب الآلى بالمدرسة محل البلاغ ، وعمه مقيمان بدائرة المركز»، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أقر الأول أنه قام بسرقة العديد من أجهزة الحاسب الآلى وخشية افتضاح أمره اتفق مع الثانى على دخولهما المدرسة وسرقة أجهزة أخرى واقتحام مكتب مدير المدرسة بقصد حرق دفاتر المدرسة وكسر المكاتب لافتعال واقعة سرقة مجهولة، كما أرشد الأول عن المسروقات وأضاف ببيعه عدد 16 جهاز كمبيوتر "استولى عليها من قبل"، طرف عميله "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة"، وقد أمكن ضبطه والأجهزة المستولى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.