السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فيلم وندوة وجائزة» لتنمية المواهب بمبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برامج تعليمية ومهارية لأبناء مبادرة «حياة كريمة» تحت شعار «فيلم وندوة وجايزة»، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك للاهتمام بالقرى المحرومة التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة والعمل على توعية وتثقيف شباب تلك القرى، ودمجهم بالمجمتع من خلال سلسلة من الندوات والبرامج والمبادرات.

تستهدف البرامج 10 مراكز شباب بالإسكندرية، وقد تم التنفيذ بمراكز شباب «بهيج، الجويرة، أبوصير، أبوتلات»، بإجمالي عدد مستفيدين 200 طليع وطليعة.
      
وتضمنت الندوة التعريف بمعني الفيلم وأنواع الأفلام المختلفة وتعليم الطلائع الفرق بين الفيلم الروائى والفيلم الوثائقي وطريقة صناعة الفيلم وكيفية بناء دراما للقصة، وتحويلها لمشاهد ثم عمل عرض تشويقي للفيلم المعروض والذي يشمل تطبيق عملي للندوة.


عقب ذلك تم مناقشة الطلائع في مدى الاستفادة من الأفلام التى تم عرضها ثم طرح عدد 10 أسئلة على الطلائع وتسجيل أسماء المتميزين منهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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