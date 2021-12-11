السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: السماح بأداء صلاة الجنازة بالمسجد لقى ترحيبا من المواطنين

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

وجّه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة ازمة الأوبئة والجوائح الصحية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على قرار السماح بصلاة الجنازة في المسجد، مؤكدًا أن هذا القرار حقق مطلبًا شعبيًا ولقى ترحيبًا كبيرًا وواسع النطاق.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار المهم جاء في توقيت مناسب لأداء صلاة الجنازة داخل المساجد، خاصة أننا في موسم الشتاء والطقس السيئ والتقلبات الجوية والأمطار، ما يصعب على الناس صلاة الجنازة بالخلاء، مشيدًا بحرص جمهور المصلين سواء فى صلاة الجنازة أو صلاة الجمعة وجميع الصلوات على الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه تحية لجميع قيادات وزارة الاوقاف والأئمة والدعاة وجمهور المصلين على التعاون والتنسيق الحقيقى فى عدم التزاحم داخل المساجد، والالتزام التام بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، لتجنب جميع الاثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن معدن المصريين الطيب يظهر فى مواجهة مثل هذه الأزمات الخطيرة على صحة المواطن، وأنه شخصيًا لاحظ الالتزام الكبير من جموع المصلين بالتعليمات والتدابير الاحترازية خلال أداء صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات الأخرى.

وطالب «أباظة» الاستمرار بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية فى جميع المواقع والخدمات الجماهيرية بالمصالح الحكومية وجميع وسائل النقل لمساندة جهود جميع أجهزة الدولة والاهتمام الكبير، وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف المهم من خلال توفير جميع الامكانيات المادية للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن مصر ومن خلال السياسات والبرامج والخطط نجحت الى حد كبير فى مواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا بمختلف مؤسسات الدولة.

النائب أحمد فؤاد أباظه مجلس النواب مجلس الوزراء ازمة الأوبئة صلاة الجنازة المسجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

«الإفتاء»: اختراق شبكات «الواي فاي» محرَّم شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية