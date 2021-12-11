برلماني: السماح بأداء صلاة الجنازة بالمسجد لقى ترحيبا من المواطنين

وجّه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة ازمة الأوبئة والجوائح الصحية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على قرار السماح بصلاة الجنازة في المسجد، مؤكدًا أن هذا القرار حقق مطلبًا شعبيًا ولقى ترحيبًا كبيرًا وواسع النطاق.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا القرار المهم جاء في توقيت مناسب لأداء صلاة الجنازة داخل المساجد، خاصة أننا في موسم الشتاء والطقس السيئ والتقلبات الجوية والأمطار، ما يصعب على الناس صلاة الجنازة بالخلاء، مشيدًا بحرص جمهور المصلين سواء فى صلاة الجنازة أو صلاة الجمعة وجميع الصلوات على الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه تحية لجميع قيادات وزارة الاوقاف والأئمة والدعاة وجمهور المصلين على التعاون والتنسيق الحقيقى فى عدم التزاحم داخل المساجد، والالتزام التام بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، لتجنب جميع الاثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن معدن المصريين الطيب يظهر فى مواجهة مثل هذه الأزمات الخطيرة على صحة المواطن، وأنه شخصيًا لاحظ الالتزام الكبير من جموع المصلين بالتعليمات والتدابير الاحترازية خلال أداء صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات الأخرى.

وطالب «أباظة» الاستمرار بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية فى جميع المواقع والخدمات الجماهيرية بالمصالح الحكومية وجميع وسائل النقل لمساندة جهود جميع أجهزة الدولة والاهتمام الكبير، وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف المهم من خلال توفير جميع الامكانيات المادية للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن مصر ومن خلال السياسات والبرامج والخطط نجحت الى حد كبير فى مواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا بمختلف مؤسسات الدولة.