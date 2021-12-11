السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلس حكماء المسلمين ينظم غدًا حفل توقيع كتاب «أليست نفسًا»

مجلس الحكماء
مجلس الحكماء

ينظم مجلس حكماء المسلمين غدًا الأحد في جناحه بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب حفل توقيع كتاب "أليست نفسًا" للكاتب المصري مصطفى الخطيب.
يلقى المؤلف في كتابه الضوء على الحضارة الإسلامية باعتبارها نموذجا مشرقا للتعايش بين كل مكوناتها الإنسانية، محاولا إبراز قيمة التعايش في هذه الحضارة التي تعدت مجرد التعايش بين البشر وبعضهم البعض، لتشمل التعايش مع كل ما في الأرض من كائنات، ومن ثمة فقد؛ تبنى رؤية الإسلام الذي جعل الإنسان مسؤولا في سلوكاته على كل ما خلق الله من كائنات.


وفي حديثه عن الحضارة الإسلامية أوضح الكاتب أنه لا يقصد بها نتاج المسلمين وحدهم، بل يقصد كل نتاج لتفاعل الثقافات والحضارات التي دخل أبناؤها الإسلام، سواء كان دخولهم إيمانًا وتصديقًا واعتقادًا، أو انتماء وولاء وانتسابًا، مسلمين وغير مسلمين، فهي خلاصة لتلاقح هذه الثقافات والحضارات التي كانت قائمة في المناطق التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامية، ولانصهارها في بوتقة المبادئ والقيم والمثل التي جاء بها الإسلام هداية للناس كافة.
وحاول الكاتب من خلال هذا الكتاب أن يؤسس لمفهومٍ أكثر شمولية واتساعًا للتعايش؛ يتضمن العلاقة التي تربط بين أي من عناصر الأسرة الإنسانية، أفرادًا أو دولًا أو مؤسسات أو قوى أو مجموعات دينية أو اجتماعية أو عرقية أو مذهبية أو لغوية، والتي يجب أن تتسم بالود وقبول الآخر والاعتراف بحقوقه الإنسانية كاملة، أيًّا كان الاختلاف الذي يميزه باعتبار أن كل البشر هم نفس واحدة في جوهرها، ومستندا إلى حادثة نبوية تعد من أعظم التجارب الإنسانية الكبرى التي انتهت بمقولة: أليست نفسا؟ أطروحة هذا الكتاب وعنوانه الذي اقترحه مدخلا للتواصل مع الجانب الإيجابي من الحضارة الإسلامية الإنسانية.

الحضارة الإسلامية مجلس حكماء المسلمين مصطفى الخطيب الثقافات والحضارات الفتوحات الاسلامية عناصر الأسرة الإنسانية

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