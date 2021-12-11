السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح للعناية بأدوات المكياج

ميكاب
ميكاب

تحرص الكثير من الفتيات على اقتناء ألوان مختلفة من أدوات المكياج، وفي كثير من الأحيان، لا تتمكن من الانتهاء منها بشكل سريع، نظرًا لشرائها أعدادا متنوعة من المنتج الواحد، كما أن الغالبية منهم، قد لا تعرف طرق العناية بأدوات المكياج، كي لا تصيبها بضرر، وهناك من لا يعرف أنها يجب أن يتم تنظيفها بالمرة.

في السطور التالية نقدم عددا من النصائح التي تساعدك على الاحتفاظ بأدوات المكياج لأكثر فترة ممكنة، وكذلك طرق الحفاظ عليها بالشكل الذي لا يؤثر على بشرتك بالسلب، ذلك بحسب ماورد في موقع " cosmopolitan".

نصائح عامة للاعتناء بأدوات المكياج الخاصة بك:

بعد كل استخدام، قومي باستخدام الماء الفاتر في تنظيف أدوات المكياج الخاصة بك، وتعريضها للشمس لكي تتم عملية التجفيف بأمان، وتزيل كل الميكروبات التي يمكن أن تكون وصلت إلى الأدوات الخاصة بك أثناء عملية الاستخدام.

هناك شركات كبرى تقدم إصدارات من الأدوات المعقمة، يمكن استخدامها في حال وجدتي صعوبة في تعريض الأدوات الخاصة بك إلى الشمس.

وفيما يخص كل الاسفنج والفرشات التي استخدمتها أثناء تطبيق المكياج، فيجب أن توضع في مكان جيد التهوية، فكلما حرصتي على استخدام اسفنجات جديدة ومعقمة، كلما حصلتي على نتائج أفضل في كل مرة تستخدميها فيها، كما أنكى تحافظين على تحقيق العمر الأطول لها.

طرق الاحتفاء بالميك أب ليعيش مدة أطول:

كريمات الأساس:

أولًا فيما يخص كريمات الأساس، والتي توجد داخل حقيبة المكياج الخاصة بكل فتاة، فإذا أردتي الحفاظ على عمر أطول لها، فيجب أن تحتفي بها في مكان معتم، وألا تجعليها مكشوفة لوقت طويل.

الماسكرا:

وفيما يخص الماسكارا، فيجب أن تغلق جيدًا بعد كل استخدام لكيلا يؤثر ذلك على صلاحيتها، فتجدي أن المادة التي بداخلها قد أصيب بالجفاف، وكان يمكن أن تتجنبي ذلك كله إذا ما قومتي بإغلاقها جيدًا بعد الاستخدام.

أحمر الشفاه:

يجب أن تقومين باختيار أحمر شفاه من النوع الجيد، لكي لا تصاب شفتيك بالجفاف أو التشقق، خاصة وهو من أكثر ألوان الميك أب التي تستخدمها الفتيات كل يوم.

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وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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