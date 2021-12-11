السبت 11 ديسمبر 2021
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مصر

«التضامن»: الدولة المصرية تضرب بيد من حديد على كل فاسد

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي

قال اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي، بوزارة التضامن الاجتماعي إن الدولة المصرية حريصة أن تضرب بيد من حديد على كل فاسد، لكنها فى الوقت ذاته حريص على توعية الموظف العام بأهمية مكافحة الفساد كي لا يتعرض للمساءلة.

وأضاف «درويش» فى تصريحاته خلال مشاركته في المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن خطأ الموظف الصغير قد يؤدى إلى جريمة، لذلك يجب توعية صغار الموظفين بأهمية مكافحة الفساد، خاصة في ظل الجهود العديدة التي تبذلها الدولة بالتصدى للفساد.

وكان المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد قد أقيم تحت عنوان «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته»، حيث أوصى بضرورة توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته، كما أوصى بتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات جماهيرية على مستوى الجمهورية بضرورة تبسيط الإجراءات وإعداد دليل بالخدمات المقدمة للمواطنين والإعلان عن أسعارها وميكنة الخدمات، وتقييم ورفع جودة الخدمات المقدمة، والحصول على الترخيص اللازم من الجهة الفنية، والالتزام بمعايير الجودة واستكمال البنية الأساسية والأجهزة والمعدات اللازمة ورفع قدرات العاملين بمشروعات كل جمعية أو مؤسسة.


كما أكد المؤتمر تعاون اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد وكافة اللجان الإقليميـة المنبثقة منها على مستوى الجمهورية مع كافة الجهات الرقابية في تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتوعية المواطنين عن بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته والوقاية منه.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التضامن مكافحة الفساد جريمة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

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